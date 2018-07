Reprodução

GIF de Minion jogando microfone causou polêmica entre usuários do Gmail GIF de Minion jogando microfone causou polêmica entre usuários do Gmail

O Google cancelou nesta sexta-feira, 1º de abril, uma brincadeira feira no serviço de e-mail gratuito Gmail feita para comemorar o “Dia da Mentira”. Usuários em todo o mundo ficaram revoltados após a empresa substituir o botão “Enviar e arquivar” pelo “Drop Mic” (derrubar o microfone, em inglês), que enviava um GIF de um Minion jogando o microfone no chão como resposta ao e-mail. Além disso, a função impedia que novas mensagens do mesmo remetente chegassem à caixa de e-mails do usuário.

Leia também:

Veja as brincadeiras das empresas de tecnologia neste 1º de abril

Microsoft pede desculpas após mensagens ofensivas de seu robô virtual

“Hoje, o Gmail está tornando mais fácil ter a última palavra em qualquer e-mail com o Mic Drop. Responda a qualquer e-mail pressionando o e-mail ‘Enviar + Mic Drop’. Todos receberão sua mensagem, mas essa será a última vez que você ouvirá falar sobre isso. Sim, mesmo que as pessoas tentem responder, você não verá”, explicou o Google por meio de seu blog oficial.

A brincadeira, contudo, teve efeitos colaterais para muitos dos mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais do Gmail. Embora o botão falso só aparecesse para os usuários da conta gratuita – os usuários que pagam para usar o Gmail como e-mail corporativo não foram afetados pela ‘pegadinha’ – muitas pessoas confiam no serviço para trabalhar.

O uso do botão por muitos usuários, que não sabiam da ‘pegadinha’, rendeu reclamações nas redes sociais e também nos fóruns do Gmail. Em uma das mensagens, o usuário do Gmail Allan Pashby afirma que perdeu o emprego por conta do envio do GIF. “Sou um escritor e tinha um prazo a cumprir. Enviei os artigos para minha chefe e não recebi mais o retorno dela”, escreveu o usuário no fórum. “Ela levou a mal o envio do GIF. Achou que eu o enviei por achar que suas sugestões eram insignificantes.”

As pessoas usaram esses canais para pedir ajuda para reverter o efeito do “Mic Drop”, mas aparentemente o Google não havia criado a função. A companhia retirou a brincadeira do ar assim que começou a perceber o aumento do volume de reclamações. “Parece que nós fizemos uma ‘pegadinha’ com nós mesmos neste ano. Por conta de um erro, o recurso ‘Mic Drop’ causou mais dor de cabeça do que risadas. Nós sentimos muito. O recurso foi desligado. Se você ainda consegue vê-lo, por favor atualize a página do Gmail.”