Dado Ruvic/Reuters - 29/3/2021 Com múltiplas ferramentas, Discord tem potencial para crescer como plataforma no mundo corporativo

O Discord tem deixado de ser a “rede social dos gamers” para ser uma plataforma ampla, utilizada por empresas para organizar equipes que, por causa da pandemia, estão em home office. Visado pela Microsoft, empresa líder em soluções para o mundo corporativo, o Discord recusou ser comprado — fontes do mercado indicavam que a aquisição estava avaliada em US$ 10 bilhões. Agora, promete andar com os próprios pés.

O Discord pode parecer difícil de usar à primeira vista, mas é bem fácil. Na realidade, possui uma estrutura similar ao Slack (um queridinho do mundo corporativo) e traz recursos de videochamadas, como o Zoom, ou mesmo de audiochamadas, como o Clubhouse. Diferentemente desses, o Discord não traz limites de mensagens e é bem fácil de entrar e sair de diferentes salas, sem que convites tenham de ser enviados.

Abaixo, aprenda a usar o Discord para o seu dia a dia no trabalho:

1. Crie um servidor

Nas palavras do próprio Discord, o servidor é “como se fosse a sua casa” — é algo seu, um espaço seu. Nele, você convida quem quiser: amigos, colegas de trabalho, desconhecidos… E você pode criar quantos servidores quiser, o que é útil para separar grupos sociais diferentes do seu círculo.

Vamos supor que você queira criar um servidor para a sua equipe de trabalho. Nomeie o servidor e convide seus colegas (que precisam ter cadastro na plataforma, claro). A partir daí, todos os convidados terão acesso ao seu “lar”.

Em nosso exemplo, imagine que um gerente de uma empresa criou um servidor para que as diferentes equipes trabalhem no lançamento de um produto. Para o servidor, são convidados os funcionários das áreas de marketing, conteúdo e design, por exemplo, enquanto as equipes comercial e de departamento pessoal podem ficar em outro servidor.

Divulgação/Discord Nas palavras do próprio Discord, os servidores são como se fossem a sua casa - um lugar seu em que você convida quem quiser

2. Defina os canais

Com o servidor já resolvido, agora é hora de definir quais serão os canais criados (na comparação do Discord, quais serão os “cômodos” da sua casa). São como se fossem salas de bate-papo de aplicativos de mensagens ou dos chats dos primórdios da internet. Importante: lembre-se de que todos os seus convidados terão acesso às salas, já que elas pertencem ao servidor para o qual foram permitidos entrar.

Você pode criar quantos canais quiser dentro de cada servidor. E, assim como acontece no escritório presencial, é possível criar salas para as áreas específicas se reunirem com fins claros.

Imagine que, em nosso exemplo, o gerente criou salas diferentes para cada uma das equipes: os colaboradores de marketing têm uma sala própria, assim como os de conteúdo e os de design. Separadamente, uma quarta sala (que podemos batizar de “Sala de Reuniões”) pode ser onde todas essas equipes se encontram.

Essa estrutura é bem similar ao Slack, em que é fácil sair e entrar nas salas do Discord. Basta clicar, digitar e alguém responde assim que possível.

A grande sacada do Discord, no entanto, é que essas salas podem ser turbinadas, diferentemente dos grandes grupos de WhatsApp, por exemplo.

3. Abuse e use do áudio com sua equipe

O Discord foi feito para a comunidade gamer utilizar as salas enquanto participam de um jogo online. Enquanto estavam com o controle na mão e os olhos nas telas, os jogadores rodavam o aplicativo em plano de fundo e conversavam entre si.

Por isso, o Discord é uma plataforma prática e não costuma travar a máquina - são os dois principais atributos do sucesso da plataforma na comunidade de jogos.

Isso pode ser facilmente transposto para o mundo do trabalho. Imagine que um designer trabalha no Photoshop e esteja compartilhando a tela com a equipe, enquanto explica por áudio o seu processo de criação. Tudo isso acontece dentro de um canal, que pode ser a nossa “Sala de Reunião”.

Separadamente, o Discord permite que você crie salas de áudio, que, assim como nas salas de texto, são fáceis de entrar e de sair. É um jeito descomplicado, sem aguardar convites. Basta digitar: “Vamos para o áudio?”, e a equipe segue para o canal de áudio.

Aliás, se a saudade do escritório for grande, pode inclusive criar uma sala de áudio chamada “Cafézinho”, em que os colaboradores que estiverem ociosos se reúnem para jogar assunto fora e descansar a cabeça do trabalho.

Divulgação/Discord O Discord permite criar canais de texto ou somente de áudio, facilitando as conversas entre usuários

4. Robôs podem ser seus amigos no Discord

Para deixar o conteúdo mais dinâmico, robôs podem ser adicionados aos canais com os fins diversos: moderação de conteúdo, proibição de publicação de links externos, jogos e até enquetes. Estas, aliás, podem ser uma boa ferramenta para tomar decisões em conjunto.

O MEE6 é o bot mais famoso do Discord: ele pode enviar mensagens de boas vindas quando um membro é adicionado ao servidor e pode automatizar a moderação de conteúdo, como banir usuários que desrespeitem as regras da conversa (o que, no mundo corporativo, é um caso extremo).

Outras possibilidades são o Apollo, um robô de agenda que cria eventos e permite que os convidados confirmem ou não presença, e o PollBots, que permite a criação de enquetes de sim ou não, de tempo definido e de respostas customizadas.

Para baixar um bot, basta ir na página do criador ou buscar por listas de bots de terceiros na internet. O Discord não reúne na própria plataforma esses robôs.

5. Integre o Discord com outras plataformas

É possível turbinar o seu servidor no Discord ao integrar seus canais com outras plataformas da internet. Os gamers costumam integrar com a Twitch, a rede social de transmissões de jogos da Amazon — mas o céu é o limite.

Para o mundo do trabalho, redes sociais e ferramentas de nuvem são as mais úteis. O site Zapier já automatizou diversas integrações possíveis, como com o Google Drive e o Twitter, por exemplo. Basta clicar e a extensão escolhida é integrada ao seu servidor.