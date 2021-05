Dado Ruvic/Reuters Cerca de 50 criadores de conteúdo vão fazer parte do teste com o Discord nos EUA

O aplicativo de bate-papo Discord disse nesta quinta-feira, 13, que começará a testar ingressos pagos para eventos de áudio, o primeiro recurso em que criadores podem ganhar dinheiro com a plataforma, e lançará uma ferramenta para ajudar os usuários a encontrar canais de áudio ao vivo com mais facilidade no mês que vem.

O Discord, que cresceu rapidamente durante a pandemia e diz ter 150 milhões de usuários ativos por mês, lançará eventos com ingressos neste mês, em um piloto com menos de 50 criadores, todos dos Estados Unidos, disse uma porta-voz da empresa. O Twitter, que recentemente lançou a ferramenta Espaços — semelhante ao Clubhouse—, também trabalha no desenvolvimento de ingressos pagos para suas próprias salas na rede social.

O anúncio segue o lançamento que o Discord fez em março, os "Stage Channels", onde os usuários podem sintonizar um canal de áudio operado por um host, recurso popularizado pelo aplicativo Clubhouse.

O Discord viralizou primeiro entre jogadores de videogame, mas tem se expandido cada vez mais para diferentes comunidades, hoje a plataforma é usada para eventos que vão desde clubes de comédia a festas com karaokê. A plataforma disse que planeja lançar o recurso "Stage Discovery" em 1º de junho para ajudar os usuários a encontrar novos eventos de áudio. Além disso, o Discord disse que também lançará o "Threads" neste versão, para tornar os bate-papos de texto mais simples e fáceis de acompanhar.