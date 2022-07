YouTube 'Menina do lo-fi' tornou-se ícone do gênero no YouTube

O YouTube causou a comoção de internautas ao retirar do ar a transmissão da playlist da “Menina do lo-fi”, com batidas que prometem ajudar os ouvintes a se concentrar — desde sua publicação, o vídeo já havia sido reproduzido por mais de 20 mil horas ininterruptas. A repercussão negativa fez com que o site voltasse atrás na terça-feira, 12, quando as músicas retornaram à plataforma do Google.

O vídeo mais famoso retrata uma menina estudando, enquanto escuta música; um gato mexe o rabo e admira a vista noturna de alguma cidade. O canal Lofi Girl tem outras versões de playlists, ilustradas pela mesma garota ou por outras personagens.

Caso os direitos autorais voltem a derrubar o conteúdo das redes, o Estadão selecionou cinco opções publicadas por outras contas para tentar substituir a queridinha dos amantes do lo-fi.

1. Lo-fi Hip Hop Radio

A lógica é muito semelhante. Trata-se de um vídeo ao vivo em que a bateria eletrônica é acompanhada de acordes em piano e um efeito sonoro que remete a algo celestial e muito relaxante. As músicas são parecidas, apesar de não serem as mesmas.

A grande diferença está na ilustração da playlist. Em vez da menina, é um menino que estuda, acompanhado por uma bebida quente. O gato desta vez está dormindo. E se a já tradicional “Menina do lo-fi” está sentada com a face apontada à esquerda, o “Menino do lo fi” mira para a direita.

2. Trybe-Fi: a rádio lofi da Trybe

Ainda é uma transmissão ao vivo de hip-hop lo-fi, ainda é uma garota acompanhada de um gato na janela contemplando uma vista urbana à noite. Mas a personagem é diferente. Essa é uma versão brasileira. A menina tem bilhetinhos em português colados junto ao monitor do computador.

As alterações sonoras são bem mais evidentes em relação a “Menina do lo-fi”. Os solos de violão são proeminentes. Os beats calmos se mantêm e o piano não desaparece completamente, mas em boa parte das músicas fica em segundo plano.

3. Stop Overthinking

Dessa vez, o nosso personagem não simula mais um ser humano. Quem acompanha o ouvinte na playlist de lo-fi é um videogame de bolso de “olhos” fechados. Os “pezinhos” ficam apoiados em um piano, e não há mais pets no cenário.

O nome é sugestivo. As músicas valorizam mais o relaxamento à concentração. O ritmo é um pouco mais acelerado do que a “Menina do lo-fi”. Esse, talvez, seja o fator que torna a playlist interessante para impedir o excesso de pensamento.

4. Chill Drive

Que tal uma carona com Homer e Bart Simpson? Eles são as estrelas que acompanham essa playlist. O olhar baixo do pai demonstra um relaxamento enquanto dirige. Já o filho toma café para permanecer acordado. Essa playlist é um pouco diferente das anteriores. Não se trata de uma transmissão ao vivo que toca de forma ininterrupta, mas sim um set com quase três horas de duração.

A música é um pouco mais elaborada. O som é carregado por guitarras e conta com participações marcantes de instrumentos de sopro, um pouco de piano, efeitos clássicos de discotecagem e até um solo de violino. A bateria eletrônica ainda dá o ritmo e o compasso para a música, garantindo o caráter relaxante da playlist.

5. The Journey Chill

O personagem agora vem do desenho animado Hora da Aventura. O boneco está em um hotel de beira de estrada, próximo a um posto de gasolina, com placas de neon, enquanto aguarda uma carona. Ao fundo, uma placa indica 15 quilômetros de lo-fi.

Assim como o vídeo protagonizado pelos Simpsons, é uma playlist limitada em cerca de três horas. A simplicidade volta a tomar conta da música e a batida eletrônica fica evidente. Sem perder a bateria em meio ao arranjo, há piano, violão e guitarra na composição.