Em algum momento dessa longa pandemia você já deve ter se perguntado: “E se eu mudasse o rumo da minha vida?”. O período de exceção colocou vários pontos de interrogação na nossa cabeça. Em maior ou menor grau, muita gente está revendo o que considera mais importante. Muita gente mesmo. É com essa conversa que o Estadão abre novo debate nesta quarta, às 9h, no Clubhouse, rede social inteiramente de áudios.

Um ano depois do primeiro caso de coronavírus identificado no País, muitas foram as mudanças no comportamento cotidiano dos brasileiros. Algumas, temporárias. Outras, prometem ficar mesmo quando a vacina chegar para a maioria das pessoas e podermos voltar às ruas com mais tranquilidade.

Pesquisa da consultoria global de estratégia Oliver Wyman, com dados revelados com exclusividade no Brasil pelo Estadão, aponta que quase metade da população, ou 44% dos brasileiros, estabeleceu novas prioridades após a explosão do coronavírus. A mudança de vida não é uma regra, depende da realidade de cada pessoa. Além disso, o peteleco dado pela pandemia nem sempre é essa guinada, 8 ou 80. O mergulho pode ser um estímulo para viver a mesma vida, mas de um jeito diferente. Em outros casos, é preciso fazer novas escolhas a partir de um contexto diferente.

Bruna Arimathea/Estadão Clubhouse já ganhou um tempero brasileiro

Para discutir o assunto, estão convidados Fabrício Carpinejar, poeta e cronista; Giovanna Nader, ativista ambiental e apresentadora; Viviane Mosé, filósofa e psicanalista; Marcos Piangers, especialista em novas tecnologias, criatividade, inovação e autor do bestseller O Papai é Pop; e Matheus de Souza, escritor e professor de escrita criativa, Finalista do Prêmio Jabuti 2020.

A mediação será feita pelos jornalistas Daniel Fernandes, Bia Reis e Renata Cafardo. O Estadão pode ser encontrado sob o usuário @estadaobr na rede social com o tema: Vem Pensar: E se eu mudasse a minha vida?

A sala, como é chamado o evento que reúne ouvintes e speakers, ou 'falantes', faz parte do Especial Oliver Wyman, que o Estadão lança nesta quarta-feira, 24. A série de repórtagens multimídia reúne dados e informações sobre o que mudou na vida dos brasileiros após um ano de pandemia em cinco capítulos (Você está diferente, Seu bem-estar, O dinheiro e você, Sua Carreira, No tempo livre).

Como se cadastrar no Clubhouse

Ainda em fase de testes, o Clubhouse limita a entrada de usuários por convites, que podem ser recebidos diretamente.

Veja abaixo como se cadastrar e usar o Clubhouse: