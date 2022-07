Mike Blake/ Reuters Elon Musk virou piada após desistir de comprar o Twitter

Elon Musk anunciou a desistência da compra do Twitter por US$ 44 bilhões nesta sexta-feira, 8. O bilionário questionava desde o maio o número de contas falsas na rede social, estimadas em 5%, segundo o relatório financeiro da empresa. O cancelamento de um dos maiores acordos de aquisição do mercado de tecnologia levou a uma série de memes publicados por usuários do Twitter.

Sempre com tom de brincadeira, os usuários compararam Musk a uma pessoa que só estava "dando uma olhadinha" em uma loja. Outros fizeram propostas de aquisição da rede social no valor total de 50 centavos.

Além das piadas, o imbróglio de Musk com as contas falsas também levou a manifestações de alegria e de tristeza pelo cancelamento da compra do Twitter, deixando o público da rede social divido.

Veja, a seguir, alguns memes publicados sobre o cancelamento da aquisição do Twitter por Elon Musk.

Elon musk indo embora depois de desistir de comprar o Twitter pic.twitter.com/e4s8oOSJhN — luan vinicius lovato (@luanlovato) July 8, 2022

Elon Musk meteu um “to só dando uma olhadinha rs qualquer coisa eu volto aqui” pro vendedor — Ygor Frëmo (@YgorFremo) July 8, 2022

- Vai levar o Twitter, seu Elon Musk? - Vou sim, moça, deixa separado pra mim aí embaixo do balcão que amanhã cedo eu passo aqui e pego — William De Lucca (@delucca) July 8, 2022

Sei muito bem como Elon Musk se sente. Tbm já fui ao mercado e tive que desistir de comprar um brinquedo — TUDO CARO (@indeferido) July 8, 2022

Gente, Em futebol, dinheiro ajuda, mas não é tudo. Se dinheiro, desamparado de um projeto sustentável, fosse a solução, bastava que Elon Musk ou Bill Gates jorrassem grana em um clube qualquer. É aquilo: investidores são muitos, mas investir em futebol é para poucos. #AVer — Rádio Bara Oficial ®️ (@radio_bara) July 8, 2022

Eu imagino Elon Musk no Extra passando as compra no Vale Alimentação… aí a moça diz “senhor bebidas e Twitter não faz mais no tíque. Seria débito ou crédito?”. Aí ele vê o valor e fala “pois pode cancelar” Aí a moça julga ele e diz “Ô Nicooooolly! Cancela aqui pra mim pfvr” — Leila Germanota (@LeilaGermano) July 8, 2022