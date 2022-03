Andrew Harrer / Bloomberg Musk reclama de inflação alta na compra de matéria prima para suas empresas

O presidente da Tesla, Elon Musk, disse que a fabricante de carros elétricos e a sua empresa de foguetes SpaceX estão enfrentando uma pressão inflacionária em matérias-primas e logística.

Musk perguntou sobre as perspectivas da taxa de inflação num tuíte no domingo, e disse que suas empresas "não estão sozinhas", retuitando um artigo dizendo que o conflito na Ucrânia elevou os preços das commodities aos níveis mais altos desde 2008.

A invasão da Rússia na Ucrânia levou a um aumento nos preços dos metais usados ​​em carros - do alumínio na carroceria ao paládio em conversores catalíticos e ao níquel de alta qualidade em baterias de veículos elétricos - e os clientes provavelmente pagarão a conta.

Tesla e SpaceX não estavam disponíveis para comentários adicionais.

O aumento dos preços das matérias-primas gerou preocupações sobre a economia dos veículos elétricos, já que as montadoras e startups se preparam para lançar novos carros este ano depois de superar problemas relacionados à escassez de chips.

Além disso, os desafios geopolíticos decorrentes da invasão da Ucrânia afetaram as operações da fábrica nos Estados Unidos e dificultaram a cotação de preços dos fornecedores de matérias-primas.

"Assim como a espera que a escassez de semicondutores esteja diminuindo... a invasão provocou novas interrupções no fornecimento de materiais essenciais e a um aumento preocupante nos preços", disse Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown à Reuters.

Os analistas da Wells Fargo observaram que os preços do níquel, um material essencial usado em baterias, subiram 130%, enquanto o cobalto, lítio e alumínio subiram de 16% a 88% este ano.

Na semana passada, a Tesla subiu os preços de seus populares SUVs e sedãs na China e nos Estados Unidos em US$ 1 mil. A Rivian alertou que cortaria sua produção planejada pela metade, enquanto a Toyota disse que reduziria a produção devido a problemas na cadeia de suprimentos.

As ações das fabricantes de automóveis Rivian e da Nikola caíram entre 0,7% e 2,7%, enquanto a Tesla foi mais rápida nas negociações antes do soar do gongo.