Charles Sykes/Invision/AP Elon Musk e Grimes estariam separados

Três após um casamento que fez barulho, Elon Musk e a cantora e produtora Grimes estão se separando. A informação foi publicada pelo site de fofocas Page Six, que afirma ter conversado com o fundador da Tesla e da SpaceX. "Estamos 'semi-separados', mas ainda nos amamos. Nos vemos frequentemente e estamos em ótimos termos", teria dito o executivo ao site.

Segundo o site, que revelou em 2018 que o casal estava junto, as agendas incompatíveis tiveram papel na separação. "Meu trabalho na SpaceX e na Tesla me exigem primordialmente estar no Texas ou viajando para o exterior. E o trabalho dela acontece primordialmente em Los Angeles. Ela está comigo agora e o Bebê X está no cômodo adjacente", teria dito ele.

Nascido em 4 de maio de 2020, Bebê X é o único filho do casal, que foi batizado com o "nome impossível" X AE-XII Musk. A última vez que o casal foi visto junto foi no Met Gala - o executivo se juntou a ela apenas no interior do evento, evitando a fanfarra do tapete vermelho.

Ainda não é possível saber como o casamento impacta nas empresas criadas pelo bilionário - a maior parte da fortuna de Musk está atrelada a ações da Tesla. Em abril deste ano, Musk detinha 22,4% das ações da montadora. O impacto na SpaceX é ainda mais misterioso, pois a empresa tem capital fechado e não é possível o quanto da companhia está nas mãos do executivo.

Atualmente, Musk é o segundo homem mais rico do mundo, segundo o ranking da Forbes, com fortuna estimada em US$ 195 bilhões.