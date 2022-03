Charles Sykes/Invision/AP Grimes e Elon Musk tiveram o segundo filho em segredo

Mais um bebê de Elon Musk com nome bizarro está entre nós. A cantora e produtora Grimes revelou em entrevista para a revista americana Vanity Fair nesta quinta-feira, 10, que teve em dezembro um segundo filho com Elon Musk, por meio de uma barriga de aluguel. Esse é o sétimo filho do fundador da Tesla e sua primeira filha mulher.

O nome do novo bebê é Exa Dark Sideræl Musk, mas, segundo Grimes, o apelido da filha é Y. Segundo a revista americana, "Exa" faz referência ao termo de supercomputação exaFLOPS, "Dark" é "o desconhecido" e "Sideræl" é uma "ortografia élfica" de sideral, que é "o verdadeiro tempo do universo". É pronunciado "sigh-deer-ee-el".

Elon Musk e Grimes já são pais de um menino chamado X AE-XII Musk, nascido em maio de 2020. A primeira versão do nome era X Æ A-12, mas continha símbolos e números que não podiam ser registrados na certidão de nascimento, segundo a lei vigente no estado da Califórnia.

Não estava nos planos do casal trazer a existência do novo bebê ao público, mas tudo acabou vindo à tona quando o escritor Gordon, da Vanity Fair, chegou na casa da cantora para fazer a entrevista e ouviu a bebê chorar.

Musk e Grimes passaram por uma crise no relacionamento nos últimos meses. Em setembro de 2021, o casal declarou o fim do casamento de 3 anos, citando a incompatibilidade das agendas um do outro. Na entrevista desta quinta-feira, porém, Grimes chegou a dizer que eles têm um relacionamento "fluido".