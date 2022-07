Mike Blake/ Reuters Elon Musk desmentiu informação de que teria se relacionado com esposa de fundador do Google, amigo de longa data do bilionário

Elon Musk foi a público no último domingo, 24, negar qualquer envolvimento amoroso com a esposa de Sergey Brin, um dos fundadores do Google e amigo pessoal do bilionário. Em foto enviada ao New York Post, o homem mais rico do mundo aparece ao lado de Brin, supostamente desmentindo qualquer rusga entre os dois executivos.

Musk afirmou que os rumores são “totalmente bizarros” e, em tom de riso, disse: “Não faço sexo há séculos”, de acordo com o site. Elon ainda afirmou que a foto enviada ao jornal foi feita no domingo.

Nos últimos dias, o affair com Nicole Shanahan, que se separou de Brin em janeiro deste ano, teria sido o motivo para o fim da amizade entre ambos. Musk, no entanto, teria dito ao New York Post que o divórcio de Sergey e Nicole “não tem absolutamente nada a ver” com ele.

O fundador da Tesla ainda afirmou à publicação que só viu Nicole duas vezes em três anos e “sempre com alguém por perto”. “Nós não estávamos romanticamente envolvidos de forma alguma”, disse.

A reação ocorre após o Wall Street Journal noticiar um suposto caso amoroso entre Elon Musk e Nicole Shanahan. Segundo o jornal, eles teriam se aproximado no final do ano passado, no festival Art Basel de Miami. No início deste ano, Sergey Brin e Nicole Shanahan se separaram por “diferenças irreconciliáveis”, semanas após a descoberta da traição, de acordo com a publicação.