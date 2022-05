REUTERS/Dado Ruvic Twitter pode ter capital aberto novamente em até três anos

Embora tenha acabado de acertar a compra do Twitter, Elon Musk já pensa em abrir novamente o capital da companhia. Segundo o Wall Street Journal, o CEO da Tesla planeja devolver a companhia ao mercado de ações em até três anos.

Segundo a reportagem, Musk mantém conversas com empresas de private equity, como a Apollo Global Management, para amortizar os US$ 21 bilhões que ele desembolsará do próprio bolso - a compra do Twitter foi fechada em US$ 44 bilhões, com cada ação avaliada a US$ 54,20. Assim, os novos investidores teriam interesse no aumento do potencial de lucratividade da rede social, pois eles passariam também a ser “donos” dela.

Em negócios como o do Twitter, firmas de private equity costumam fechar o capital da companhia e fazer melhorias para depois retorná-la ao mercado de ações por valores mais altos. Processos dessa natureza costumam demorar cerca de cinco anos. Porém, ainda não há detalhes do que Musk planeja alterar na rede social.

Musk e Twitter não comentaram a reportagem.