Patrick Pleul / REUTERS Elon Musk quer criar uma plataforma que defenda a liberdade de expressão

O presidente da Tesla, Elon Musk, disse em um tuíte no sábado, 26, que está pensando seriamente em fazer sua própria plataforma rede social. Musk estava respondendo no Twitter sobre a possibilidade de construir uma plataforma com um algoritmo que prioriza a liberdade de expressão. Na ideia do empresário, os usuários não precisam ver propagandas o tempo todo — um dos artifícios mais eficientes para aumentar a receita das empresas de mídia.

O dono da SpaceX, que é usuário assíduo da rede do passarinho, tem sido muito crítico com as políticas de outras redes sociais recentemente. Segundo ele, as plataformas não estão sendo democráticas ao “não aderirem” ao discurso de liberdade de expressão.

A ideia do tuíte veio um dia depois que Musk fez uma votação perguntando se as pessoas acham que a plataforma é coerente com o princípio da liberdade de expressão. Na “pesquisa”, 70% das pessoas votaram “não”.

“As consequências dessa votação serão importantes. Votem com cuidado”, disse Musk na sexta-feira, 25.

Se o dono da Tesla decidir seguir em frente com o projeto, ele se junta a um grande número de empresas que se posicionam como defensores da liberdade de expressão. Esse movimento, já adotado por personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera conseguir usuários por meio de pessoas que se sentem sufocadas em outras redes, como Twitter, Meta, holding do Facebook) e Google.

Nenhuma das competidoras das gigantes, como Truth Social, de Trump, Gettr, Parler ou Rumble, que competem contra o Twitter, conseguiram chegar perto da popularidade das rivais.