Elon Musk revelou recentemente no Twitter que vive em uma quitinete de US$ 50 mil no Estado americano do Texas, onde a companhia de foguetes espaciais SpaceX tem operações. O empresário, conhecido por ser o fundador da fabricante de carros elétricos Tesla, é atualmente o segundo homem mais rico do mundo, com patrimônio avaliado em US$ 151 bilhões, de acordo com a Forbes — o primeiro colocado é Jeff Bezos, da Amazon.

De acordo com o site especializado Teslarati, trata-se de uma casa modular de baixo custo de 35 metros quadrados, fabricada pela startup americana Boxabl. O modelo Casita, no site da empresa, sai por US$ 49,5 mil e traz uma cozinha, banheiro, sala de estar e quarto. Um dos diferenciais é que o imóvel pode ser montado em até um dia, já que vem pré-construído e pode ser transportado como uma grande caixa — puxado, inclusive, por um Tesla.

Ainda assim, Musk negou que viva especificamente nesse modelo de casa da Boxabl, mas confirmou que mora em um modelo parecido. Em novembro passado, a startup afirmou que estava fazendo a entrega de uma Casita para um "cliente supersecreto", sem dar mais detalhes.

I do live in a $50k house, but not this specific one — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021

Desde o ano passado, Elon Musk começou a vender todas as suas propriedades, avaliadas em US$ 40,9 milhões. Segundo o empresário, o foco é prover energia sustentável por meio da Tesla e permitir a vida interplanetária com a SpaceX.

Aliás, a própria Boxabl pretende construir modelos que possam ser levados e facilmente instalados em Marte, um dos alvos visados pela companhia de Musk.

