Em participação no programa de televisão americano Saturday Night Live (SNL) neste sábado, 8, Elon Musk revelou que possui Síndrome de Asperger, um grau de autismo, que pode alterar relacionamentos sociais e a comunicação. O empresário, dono da Tesla, abriu o programa com um monólogo onde afirmou que era o "primeiro apresentador com Asperger da atração".

A Síndrome de Asperger, citada por Musk no SNL é, hoje, considerada um autismo leve, de grau 1, e afeta principalmente a relações sociais e a forma como seus portadores se comunicam e entendem informações. A síndrome é também classificada dentro do Transtorno do Espectro Autista, não sendo mais considerada uma condição separada do Autismo. "Estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o SNL. Ou pelo menos a primeira a admitir", afirmou o empresário.

A passagem de Musk pelo SNL foi marcada pelas piadas sobre seu comportamento e por sua visão de futuro — atrelada à SpaceX, por exemplo. No clássico monólogo inicial do programa, o dono da Tesla brincou que precisa reafirmar as coisas que fala por ter sempre o mesmo tom de voz e que ficou conhecido por ter fumado maconha em um podcast.

"Muitas vezes as pessoas são reduzidas pela coisa mais boba que fizeram na vida. Como na vez em que eu fumei maconha no podcast do Joe Rogan. Agora, o tempo todo, o que eu escuto é que Elon Musk é o cara que só fuma maconha. Como se eu fosse de podcast em podcast acender um baseado. Isso só aconteceu uma vez!", brincou Musk.

Entre as piadas, Elon Musk também brincou com o nome do seu filho mais novo com Grimes, X Æ A-Xii. A criança, que completou um ano de vida no último dia 5, foi alvo de memes e até da justiça da Califórnia quando nasceu, pelo nome incomum que seus pais queriam registrá-lo.

Em um dos blocos da sua apresentação, Musk disse para sua mãe que ia dar Dogecoins — um tipo de criptomoeda que surgiu como meme — de presente a ela, informação que, no humor característico do programa, arrancou risadas da plateia. A felicidade, porém, não foi levada para a vida real: após a brincadeira, o valor do ativo caiu em 38%.

Uma das esquetes do programa também contou com a participação de Grimes. No bloco, Musk se veste de "Wario" a versão vilã do personagem Super Mario, da nintendo, e simula um tribunal. Grimes aparece como a princesa Peach, também icônica no jogo de videogame. A atuação da esquete inclui Musk fantasiado e com um sotaque italiano que divertiu a plateia.

A atração da emissora americana NBC existe desde de 1975 e no último sábado também teve a participação da cantora Miley Cyrus.