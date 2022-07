Patrick Pleul/AP Caso de Musk levou ao divórcio de Sergey Brin, diz jornal

A amizade entre Elon Musk e Sergey Brin, um dos cofundadores do Google, chegou ao fim no começo deste ano.

Segundo o Wall Street Journal, o homem mais rico do mundo teve um breve relacionamento amoroso com Nicole Shanahan, esposa de Brin desde 2018.

Brin e Nicole se separaram em janeiro deste ano citando “diferenças irreconciliáveis”, semanas após o cofundador descobrir a traição. Segundo a reportagem, Musk e Nicole se aproximaram em dezembro de 2021 durante o festival Art Basel de Miami. Na época, a relação de Musk com a cantora Grimes passava por uma crise.

Posteriormente, Musk implorou pelo perdão do amigo durante uma festa – Brin teria desculpado Musk, mas desde então eles deixaram de se falar. Tanto Musk quanto Brin e Nicole não comentaram a reportagem.

A amizade entre os bilionários tem uma longa história: em 2008, durante a crise financeira, Brin investiu US$ 500 mil na Tesla. Na época, a montadora ainda tinha sérios problemas de produção.

A nova revelação empilha mais uma história na conturbada vida pessoal do homem mais rico do mundo. Em novembro do ano passado, ele se tornou pai de gêmeos com Shivon Zilis, diretora de operações e projetos especiais da Neuralink. No mês seguinte, Musk teve, em segredo, a segunda filha com a cantora Grimes. Em maio deste ano, o bilionário foi acusado por uma comissária de bordo de assédio sexual - ele chamou as alegações de falsas.