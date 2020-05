Elon Musk / Twitter Elon Musk com o filho X Æ A-12 Musk

O sexto filho de Elon Musk, presidente executivo da Tesla, nasceu na madrugada de segunda para terça, 5. O pai correu para o Twitter para compartilhar as informações, chamando a atenção pela bizarrice do suposto nome.

Ao responder um dos seguidores, Musk disse que o menino se chama "X Æ A-12 Musk", algo que lembra um nome de um robô ou de um alienígena. Não é nada que surpreenda quem acompanha o universo do bilionário. Além do sonho de morar em Marte, a mãe do menino é a cantora e produtora Grimes, conhecida por fazer um tipo de pop espacial.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

O 'nome', claro, pode ser apenas uma brincadeira do executivo, que viu nos últimos meses a internet fazer piada com o nascimento de uma criança fruto de uma relação entre duas personalidades excêntricas. Segundo Musk, tanto filho quanto mãe passam bem - esse é o primeiro filho do casal. Na segunda foto de sua vida, X Æ A-12 Musk recebeu um filtro de tatuagem no rosto.

Musk não surpreende pelo comportamento ao exibir o novo filho nas redes sociais. Na sexta, 1, ele derrubou as ações da empresa em 10% após tuitar que os papéis estavam supervalorizados.