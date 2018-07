New York Times

Com o aumento de smartphones e outros dispositivos conectados, o tráfego de dados pela internet deve crescer oito vezes até 2020, quando pode superar a marca de 367 exabytes – um exabyte corresponde a 1 bilhão de gigabytes ou o equivalente a 7 trilhões de vídeos do YouTube. A previsão é da fabricante de equipamentos Cisco, que divulgou um novo relatório com as previsões para o futuro da rede.

De acordo com o estudo, mais de 70% da população terá algum tipo de dispositivo móvel em 2020. De acordo com a previsão da empresa, mais de 5,5 bilhões de pessoas terão um celular ou um smartphone na data. A empresa tambem prevê que a conexão 4G supere, em número de acessos, o 2G em 2018 – e o 3G, em 2020.

“Com um aumento tão expressivo de bilhões de pessoas e ‘coisas’ conectadas, a tecnologia móvel é a principal responsável pela transformação digital que ocorre mundialmente”, disse Doug Webster, vice-presidente de marketing da Cisco, em comunicado.

A empresa destaca o papel dos vídeos em dispositivos móveis. A estimativa da Cisco é de que 75% do tráfego de dados em dispositivos móveis será representado por vídeos nos próximos anos.