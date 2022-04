Kai Pfaffenbach/Reuters Anúcios podem passar a fazer parte do mundo dos games

Sony e Microsoft, duas gigantes do mercado dos games, estão pensando em colocar anúncios em seus jogos, de acordo com o site britânico Independent. A estratégia seria uma forma de distribuir jogos gratuitos com os custos do marketing.

Para compensar os jogadores pelos “comerciais” incluídos nos jogos, as empresas pensam em dar recompensas para os usuários que contemplem jogos dentro da plataforma de ambos os consoles.

A ideia não é algo novo, já que jogos como NBA 2K possui comerciais nas telas de carregamento do game. Porém, a estratégia gera uma discussão sobre a exposição das crianças a comerciais, sobre a origem deles e até onde isso pode afetar a privacidade dos gamers.

Ainda, segundo o site, procurando uma maneira de diminuir o impacto para os jogadores, a Playstation estaria planejando dar itens de recompensa para seus usuários dentro dos jogos. Já a Microsoft, dona do Xbox, supostamente daria jogos gratuitos em sua loja online.

As fontes do Independent afirmam que a Microsoft não teria nenhum tipo de fim lucrativo nas receitas dos anúncios e os lucros seriam divididos entre as desenvolvedoras dos games e as empresas de publicidade. A Sony ainda não tomou nenhuma decisão sobre a divisão de receitas.