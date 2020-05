Tinder deve ganhar função de vídeo no segundo semestre

A partir do segundo semestre o Tinder vai ter a opção de encontros por vídeo, segundo anunciou a Match, dona do aplicativo nesta terça-feira, 5. De acordo com o relatório divulgado pela empresa, o app de encontros registrou queda de 25% no crescimento durante o período de pandemia de coronavírus.

Apesar de não divulgar detalhes sobre a nova ferramenta que vai incrementar o webnamoro, a Match afirmou que está testando o uso de vídeochamada em outro aplicativo também de relacionamentos, o Plenty of Fish. Na plataforma, a opção pelo recurso superou as expectativas, de acordo com a empresa.

“Como os usuários demonstraram forte disposição para encontros em vídeo, nossas equipes de produtos e engenharia em todo o mundo se mobilizaram rapidamente para implantar recursos de bate-papo por vídeo individual em muitas de nossas plataformas”, escreveu Shar Dubey, presidente executivo do Match Group, na carta aos acionistas.

A opção pelo vídeo no Tinder, porém, ainda não foi implementada porque a empresa julgava que o recurso poderia ser subutilizado pelos usuários. A Match explicou que a mudança de opinião veio do cenário onde as pessoas basicamente são “forçadas” a fazer uso da ferramenta, por conta da quarentena.

Números

No relatório, a Match também informou que apesar da queda no namoro online, o trimestre da empresa registrou um crescimento de 17%, superando as expectativas da bolsa de valores.

Para o Tinder, o aumento de usuários viu um tímido crescimento de 5,9 milhões no final do ano passado para 6 milhões no primeiro trimestre deste ano. No ano passado, 384 mil usuários pagos aderiram a plataforma no mesmo período.

Na tentativa de manter seus usuários, o Tinder também abriu a função Passaporte na plataforma para não assinantes no início de abril. Com a ferramenta, é possível escolher cidades ao redor do mundo para encontrar perfis de namoro gratuitamente.