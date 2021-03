Florence Lo/Reuters A empresa ainda não é capaz de estimar uma data para o lançamento, sendo possível que o app esteja disponível para um mercado mais amplo apenas no final do ano

A febre do Clubhouse pode fazer parte também da comunidade de usuários de celulares Android, mas ainda deve demorar. A empresa afirmou, no último domingo, 21, que o app deve integrar as lojas de aplicativos do Google em "alguns meses". A diretriz é uma resposta ao sucesso que a plataforma conquistou no início de 2021, mas que só está disponível para usuários de iPhone.

Essa é uma das questões abordadas pelo fundador da rede social, Paul Davison, em um evento online neste domingo. Davison afirmou que ainda é difícil fazer a transição para o sistema operacional Android, mas que a empresa está trabalhando para conseguir alocar usuários que não utilizam o aparelho da Apple. No mês passado, a rede social contratou um desenvolvedor de software especializado em Android para ajudar no lançamento.

Apesar da intenção, a empresa ainda não é capaz de estimar uma data para o lançamento, sendo possível que o app esteja disponível para um mercado mais amplo apenas no final do ano. De acordo com Davison, avançar em uma investida para mais usuários requer melhorar a própria usabilidade do app, ou seja, rever como são apresentadas as telas inicial, de contatos e de sugestões. Uma das reclamações dos usuários é que ainda é difícil encontrar salas personalizadas com seus interesses e em seu idioma local.

A corrida para chegar nos usuários de Android pode esbarrar ainda em outro obstáculo: O Twitter Spaces. A rede social de Jack Dorsey já está em testes avançados para lançar sua ferramenta de áudio semelhante ao Clubhouse em todo o mundo. Atualmente, já é possível acessar algumas salas de conteúdo pelo app do Twitter, tanto em dispositivos Android como iOS. A promessa é que o Spaces esteja disponível em abril para todos os usuários interagirem e criarem salas.