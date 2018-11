REUTERS/Thomas Peter Bill Gates, cofundador da Microsoft, participou de um evento em Pequim, na China

O bilionário norte-americano Bill Gates, cofundador da Microsoft, apresentou uma privada inteligente nesta terça-feira, 6, em um evento em Pequim, na China. A tecnologia não precisa de água nem de esgoto e usa produtos químicos para transformar dejetos humanos em fertilizante. Segundo Gates, o vaso sanitário está pronto para ser vendido.

O produto é resultado de projetos de pesquisa financiados pela Fundação Bill e Melinda Gates, a maior organização filantrópica particular do mundo. Há vários modelos do produto, mas todos funcionam separando dejetos líquidos e sólidos.

“O vaso sanitário de hoje simplesmente manda os dejetos embora na água, enquanto estes vasos sanitários inteligentes não têm o esgoto. Eles recebem os dejetos líquidos e sólidos e fazem um trabalho químico, o que inclui queimá-los na maioria dos casos”, explicou Gates à agência de notícias Reuters.

De acordo com o site Fast Company, Gates levou em sua apresentação uma jarra com dejetos humanos, e disse que naquele recipiente havia cerca de 200 trilhões de vírus, 20 bilhões de bactérias e 100 mil ovos de parasitas. “Em lugares sem saneamento básico, há muito mais que isso no ambiente, o que causa doenças como diarreia, cólera ou febre tifóide, que matam cerca de 500 mil crianças de cerca de 5 anos todos os anos”, afirmou Gates.

Ele descreveu a mudança das privadas tradicionais para os modelos sem água como semelhante ao desenvolvimento da computação mais ou menos na época em que fundou a Microsoft, em meados dos anos 1970.