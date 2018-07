DIVULGAÇÃO

O aplicativo de navegação em mapas para smartphones Waze ganhou uma nova versão nesta semana. O aplicativo agora apresenta um novo visual, mais acessível e limpo, que facilita o uso do serviço. A nova versão do Waze está disponível na Play Store, loja de aplicativos para aparelhos com Android, e na App Store, loja de aplicativos para iPhone e iPad.

Segundo o Waze, o aplicativo foi renovado com foco no motorista e na experiência social de dirigir, apresentando um design mais moderno. O aplicativo ficou mais rápido de usar e, segundo a empresa, o consumo de bateria do aparelho foi reduzido de forma considerável após as atualizações.

O Waze também ganhou novas funções na nova versão que incluem a criação e agendamento de lembretes para evitar tráfego pesado em ruas que são frequentemente percorridas pelos motoristas.

Crescendo. O Waze foi lançado em 2009, pela startup israelense Waze Mobile. A empresa, no entanto, foi comprada pelo Google em 2013 por US$ 1,3 bilhões. De acordo com informações divulgadas pela empresa, o Waze tem cerca de 50 milhões de usuários em todo o mundo.