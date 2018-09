Ary Disendruck/Sextante Rosana Hermann escreveu sobre como as pessoas estão ficando viciadas em smartphones

O tempo que você gasta em seu celular está mesmo te fazendo bem? Este e outros questionamentos são levantados pela roteirista e física Rosana Hermann em seu novo livro Celular, Doce Lar, que traz uma reflexão como as pessoas estão se relacionando com seus smartphones. Lançado no começo de agosto pela editora Sextante, o livro é fruto de um ano de pesquisas e entrevistas feitas pela autora. A ideia é fruto da observação de Rosana, que percebeu mudanças no comportamento das pessoas com a internet.

“Hoje, ninguém mais vê o que está comendo. Pode ter um bicho na salada que está sendo comida e a pessoa não perceberá porque está de cara para o celular”, diz a autora em entrevista ao Estado.

Para fazer o livro, Rosana topou participar de novas experiências: baixou aplicativos para monitorar uso do smartphone – e deixou de jogar o seu tão amado Pokémon Go depois de ver quanto tempo gastaria para atingir o nível mais alto –, passou alguns dias em um retiro de meditação e decidiu deixar o aparelho mais em casa. “Eu entendo as pessoas, não é fácil largar os smartphones. Ele quebra todos os galhos da nossa vida: tem jogos, entretenimento, permite a comunicação e novas formas de expressão. É muito absorvente”, diz Rosana.

De forma leve, Celular, Doce Lar fala como as pessoas estão mais próximas de seu aparelho, como reconhecer se esta relação é ou não saudável e como voltar a assumir o controle do uso dos smartphones.

Para ilustrar as histórias, há quadrinhos de André Dahmer (da tirinha Malvados, que também tem críticas mordazes ao uso de tecnologia) e relatos de como famosos lidam com seus celulares. Entre os depoimentos há a participação de nomes como o escritor Paulo Coelho, o apresentador Rafinha Bastos e a atriz Camila Pitanga. O livro questiona ainda se há formas de pessoas voltarem a ter comportamento saudável com seus smartphones. “É claro que é possível viver bem com o celular”, adianta Rosana. “Mas é preciso ter consciência de que aparelhos como este foram criados para nos absorver”, completa.

Estratégias. Para voltar ao controle, o livro sugere uma série de táticas: desligar as notificações automáticas enviadas ao celular, verificar se os aplicativos existentes ainda fazem, guardar o celular em uma gaveta e nunca ir com o aparelho para a cama é uma das opções sugeridas para fazer o detox digital.

“Com o passar do tempo teremos ainda mais aplicações para evitar o uso contínuo do celular. Todo mundo já percebeu que esse nível de uso não está fazendo bem”, diz Rosana, que afirma estar deixando o seu smartphone mais de lado desde que começou a fazer as pesquisas do livro.