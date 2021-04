Thomas White No teste, o Instagram vai deixar o usuário escolher como quer gerenciar as curtidas em suas publicações

A opção de mostrar o número de curtidas da sua foto no Instagram está de volta — se você quiser. A plataforma anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai iniciar testes em que o usuário vai poder optar em compartilhar ou não o número de likes em uma publicação, além da possibilidade de também visualizar o número de curtidas de outras contas.

Segundo o Instagram, o feedback recebido depois que decidiu ocultar o número de interações no feed, em 2019, foi "misto", mostrando que o público estava dividido entre gostar ou não da atualização. A empresa afirmou que muitos usuários se sentiram mais à vontade com a rede social sem expor quantas curtidas existia na publicação, mas uma parcela do público disse que se sentiu afetada na hora de contabilizar métricas e de engajar com sua comunidade.

Assim, a saída encontrada pela plataforma foi deixar à critério do usuário decidir como será a melhor maneira de configurar a sua conta. Entre as opções, será possível esconder o número de likes, mostrar o dado ou impedir que as curtidas de outras pessoas apareçam para você.

A empresa informou ainda que está trabalhando em um alaternativa semelhante para o Facebook e que os testes serão feitos em todo o mundo, mas para apenas alguns usuários selecionadas, enquanto continua a recolher o feedback sobre a ferramenta.