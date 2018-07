REUTERS/Jok Solomun Yoweri Kaguta Museveni é o presidente da Uganda

Já pensou ter de pagar um imposto todos os dias para poder acessar as redes sociais e o WhatsApp? Em Uganda, na África, isso é uma realidade: desde o último domingo, 1, os cidadãos do país tem de pagar US$ 0,05 por dia para acessarem programas como Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Hangouts, YouTube, Skype e até Yahoo Messenger.

A nova lei, aprovada pelo parlamento local em maio, tem o apoio do presidente, Yoweri Museveni. Para ele, plataformas como o Facebook são "um lugar de mentiras" e "todas as razões morais estão a favor desse imposto". Nesta quinta-feira, 5, o presidente defendeu em sua conta no Twitter que as redes sociais estão "gastando tempo e renda" do país e que nelas estão apenas pessoas que podem ter luxos ou querem cometer atos maliciosos.

A legislação, no entanto, tem se provado extremamente impopular entre os usuários de internet de Uganda. Eles afirmam que é uma medida injusta e que fere a liberdade de expressão. “As redes sociais são hoje um canal essencial de comunicação, que os usuários usam para manter contato com pessoas queridas, conversar com amigos, para socialização e mobilização… esse imposto reflete uma grande ganância”, disse um trabalhador de Kampala, capital do país africano, à agência de notícias Reuters.

Além disso, a nova lei tem gerado repercussão internacional: nesta semana, a Anistia Internacional pediu ao governo para vetar a taxa, chamando-a de uma medida de censura disfarçada de proposta para aumentar receitas do país.