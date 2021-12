Unicode Consortium Segundo a Unicode Consortium, 92% da população mundial que usa internet é adepta dos emojis

O clima de retrospectiva de final de ano também chegou ao mundo dos emojis. A Unicode Consortium, organização sem fins lucrativos que cuida do padrão das figuras digitais, divulgou nesta quinta-feira, 2, a lista dos emojis mais usados no mundo em 2021. Para a decepção da Geração Z e alegria dos “cringes”, o vencedor do ano foi o “chorinho”, que somou 5% do uso total de emojis.

Segundo a Unicode Consortium, 92% da população mundial que usa internet é adepta das figuras digitais. A organização também afirma que existem mais de 3,6 mil emojis no mundo – os 100 primeiros do ranking, porém, concentram 82% do uso total.

Quem ocupa o segundo lugar no topo da lista de 2021 é o coração. Na sequência, está mais um emoji de risada e a figura de joinha.

De acordo com a Unicode Consortium, não houve muitas mudanças no ranking desde a última edição, realizada em 2019 – a liderança já era do emoji do chorinho.

Abaixo, veja a lista completa.

Emojis mais usados em 2021

1 - Chorando de rir

2 - Coração

3 - Rolando de rir

4 - Joinha

5 - Choro

6 - Mãos em agradecimento

7 - Beijo com coração

8 - Rosto com corações

9 - Olhos com corações

10 - Sorriso fofo