Reprodução/Emojipedia Novos emojis devem ser adotados pelos sistemas Android e iPhone nos próximos meses

O rascunho do que pode vir na próxima atualização de emojis foi divulgado pela Emojipedia nesta quinta-feira, 15. O cardápio da safra 2021-2022 deve ser confirmado em setembro, quando será divulgado o Emoji 14.0, que contém a lista final.

O acervo traz alguns emojis novos, como o coração com as mãos, saudação militar e um rosto segurando o choro. Ainda, há representações para ninho, feijões, raio-X, discoteca, escorregador e pneu.

Reprodução/Emojipedia Diversidade de gênero e racial continua a ser implementada nos novos emojis

Seguindo a tendência da última atualização, a nova safra traz opções diferentes de cor e gênero para figuras já existentes, como a gravidez e o aperto de mão. Dessa vez, é possível ver homens e uma pessoa sem gênero grávidos. Mirando a diversidade racial, os emojis podem ganhar até 15 combinações diferentes.

Se seguir conforme o calendário dos últimos anos, a safra 2021-2022 deve sair no Android entre outubro e dezembro deste ano. Já no iOS, exclusivo para iPhone, no primeiro semestre do ano que vem.