Giovanna Tadini/ Estadão A Unicode revelou informações sobre a lista de 179 emojis candidatos para 2019

A próxima geração de emojis terá desenhos de casais com variações de gênero e cor da pele. Quem deu essa boa notícia para a diversidade foi a Unicode Consortium, organização responsável pela padronização dos emojis, em uma nota em seu site, nesta quinta-feira, 9. Os emojis dos casais estão em uma lista de 179 desenhos que podem virar realidade em 2019. Nesta lista, está o emoji do chimarrão, que chegou lá graças aos esforços de argentinos. Mas, não foi desta vez que o emoji da capivara conseguiu ser selecionado -- notícia triste para as duas professoras brasileiras que submeteram um pedido formal de criação de uma figurinha do popular roedor da América do Sul.

A organização anunciou também o emoji do cão-guia e o de uma pessoa surda – a Apple propôs em março deste ano a ideia de ter emojis que representam deficiências.

A lista de emojis que foi anunciada pela Unicode ainda passará por uma avaliação final, que acontecerá em setembro.

Além disso, a Unicode revelou alguns candidatos para emojis em 2020 – entre elas, estão ninja, capacete militar, mamute, pena, varinha mágica, serra de carpintaria, chave de fenda e um mais um desenho de pássaro.