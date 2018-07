Bart van Hoek/Attika Architekten O edifício dos emojis está no mesmo quarteirão de uma escola e tem feito sucesso com as crianças.

O que poderiam ser gárgulas e ornamentos do século 21 na arquitetura? Para Changiz Tehran, arquiteto holandês, os emojis que devem ocupar esse posto. Para provar isso, o arquiteto projetou um edifício em Amersfoort, na Holanda, em que 22 emojis estão entalhados na estrutura.

O efeito dos emojis na construção é bem sutil. O prédio foi construído de maneira tradicional, com pilares de tijolos e vigas brancas de concreto, cujas intersecções são marcadas por círculos. Em apenas um lado do edifício, os círculos foram substituídos pelas “carinhas”.

Bart van Hoek | facebook.com/attika.architekten/ Prédio na Holanda tem fachada com emojis.

O design para cada emoji foi retirado dos símbolos usados pelo WhatsApp e convertido pelo escritório de Tehran, a empresa Attika Architekten, para moldes 3D. Somente os emojis mais reconhecidos e expressivos foram selecionados, e depois a empresa responsável pelo projeto criou as versões finais em concreto.

Hoje, o prédio abriga lojas no térreo e flats nos andares superiores. O resto do quarteirão possui uma livraria, um teatro e uma escola. Para o arquiteto, a circulação de pessoas jovens e crianças na área justifica o uso dos emojis, já que eles são uma “coisa de agora”. A construção foi finalizada em 2015, mas o uso comercial só começou em junho de 2016.

Em entrevista ao site americano The Verge, Tehrani comentou que as crianças do colégio se sentam na praça em frente ao edifício e tiram fotos dos emojis. Para ele, a reação tem sido positiva, apesar de ele admitir nunca ter perguntado a opinião de moradores mais velhos. “Eu não sei se pessoas mais velhas reconheceram os emojis, mas qualquer um com um smartphone já os viu”, completa.

Diferentemente dos críticos, que dizem que o uso de emojis é um recurso que indicará facilmente a idade da edificação, para ele isso é justamente a razão de seu projeto ser interessante. “É melhor aceitar que mirar pela imortalidade na arquitetura é impossível e se divertir abraçando o que é verdadeiramente contemporâneo”, disse.