AP Coleção de emojis foi adquirida pelo MoMA, nos Estados Unidos

Na última semana, o Museu de Arte Moderna (MoMa) de Nova York anunciou a aquisição de um conjunto original de 176 emojis – ícones usados para expressar ideias e emoções no mundo digital – para sua coleção permanente.

Esses símbolos, desenhados para os pagers fabricados pela japonesa NTT DoCoMo lançados em 1999, levaram mais de uma década para explodirem e se transformarem num fenômeno social, quando a Apple incorporou o primeiro conjunto de símbolos no iPhone em 2011. Hoje existem quase 2 mil emojis padronizados.

Antes de serem como os reconhecemos agora, com face redonda e amarela, na época eram apenas desenhos rudimentares, uma pequena caixa retangular com uma boca e dois pontos para os olhos. Olhar os antigos emojis é como ler as imagens pictográficas de uma antiga civilização. Quem examiná-los de perto, porém, vai encontrar sinais curiosos sobre as ideias embutidas na comunicação.

O emoji original, desenhado por Shigetaka Kurita, era feito dentro de uma grade de 12 pixels de largura e comprimento. De início produzidos em branco e preto, os emojis passaram a ser pintados em uma destas seis cores – preto, vermelho, laranja, lilás, verde e azul royal – depois de alguns meses.

Muitos destes símbolos são ilegíveis, e seus mistérios só são revelados com ajuda de um tradutor. O círculo vermelho com três linhas representa a “fonte termal”; a massa amorfa púrpura, talvez, adequadamente, signifique “arte”.

Outros são bem literais: traduções digitais de símbolos existentes. Temos os 12 símbolos astrológicos, os quatro naipes de cartas, um símbolo de “não fumar”, uma sinalização de banheiro.

Mas há também imagens figurativas, fantásticas, comoventes, que chegaram a dominar a cultura digital. Temos muitas imagens de corações, punho cerrado, um cachorro e um gato. Um dos emojis mais cativantes – o dos olhos que mudam de expressão e são usados com muitos significados, desde o olhar espantado até sugestões conspiratórias – tem suas raízes aqui.

E alguns dos mais simples símbolos adquiriram vida nova num contexto moderno: o emoji original cuja finalidade tinha a ver com o ato de fumar foi reformulado e se transformou em uma imagem colorida e realista, lembrando um cigarro de verdade queimando entre os dedos de uma pessoa.

Herança. Muitos emojis foram criados não para pessoas ávidas para se conectar, mas para companhias querendo alcançar clientes potenciais. A DoCoMo usava emojis para fornecer informações sobre o tempo para usuários de pagers (por isso, há símbolos de Sol, relâmpagos, guarda-chuva e bonecos de neve) e os direcionar para empresas locais: o hambúrguer indicava uma lanchonete; o Martini representava um bar; o sapato de salto alto indicava uma loja.

O atual teclado dos smartphones ainda tem um emoji para a palavra “em breve” sob uma flecha à direita, antigo símbolo da Pia, empresa japonesa de venda de ingressos para um show que estava prestes a começar.

A aquisição feita pelo MoMa adiciona os emojis a uma coleção de objetos digitais que inclui o símbolo @ e uma seleção de videogames. Quando o MoMa adquiriu o símbolo @ em 2010, Paola Antonelli, curadora do departamento de arquitetura e design do museu, disse que aquele era talvez o “único objeto realmente livre” da coleção.

A adição de um símbolo @ baseia-se na ideia aceita de que a posse física de um objeto é exigência para uma aquisição já não é mais necessária” para o museu. Os curadores estão livres para “colecionar” objetos grandes demais para caber dentro do prédio (como, por exemplo, satélites) e trabalhos muito efêmeros para serem pendurados como uma pintura (como o emoji).

O conjunto de emojis foi adquirido por meio de um acordo de licenciamento firmado com a DoCoMo que permite ao museu exibir as imagens numa variedade de formatos. A partir de dezembro o MoMa vai expor os emojis no saguão do museu, numa mostra que incorpora animações e gráficos em 2D.

Segundo Paola Antonelli, o MoMa espera obter mais emojis. “De certo modo, o que adquirimos na verdade é uma nova plataforma de comunicação. Mas ao mesmo tempo, os próprios emojis são ideográficos, uma das mais antigas formas de comunicação. Gosto muito como os séculos se conectam dessa maneira”, disse ela.

Os emojis evocam formas artísticas antigas e modernas, desde os hieróglifos até os mangás (histórias em quadrinhos japonesas). Sua novidade está na maneira como são distribuídos.

À medida que os emojis são permutados, difundidos e reeditados pelos usuários, eles se tornam o veículo para um projeto de arte colaborativo em toda a internet.

Os emojis podem ter começado na DoCoMo e chegaram ao MoMa, mas pertencem a todos e a ninguém.

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO