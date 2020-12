Beck Diefenbach/Reuters Segundo a FireEye, os criminosos buscaram informações sobre seus clientes do governo

A empresa americana de cibersegurança FireEye, que trabalha para prevenir ataques digitais em agências governamentais e companhias, anunciou nesta terça-feira, 8, que sofreu uma invasão hacker. Segundo a empresa, o ataque atingiu suas ferramentas de software usadas para identificar vulnerabilidades nos sistemas de seus milhares de clientes. A informação é do diário americano Wall Street Journal.

Sem identificar nomes, a FireEye disse em uma publicação em seu blog que o autor da invasão foi “um país com capacidades ofensivas de alto nível”. De acordo com a reportagem, porém, uma fonte familiarizada com o assunto afirma que a Rússia é vista pelos investigadores como o provável culpado - o FBI, inclusive, entregou o caso a seus especialistas em Rússia.

A empresa apontou também que os criminosos buscaram informações sobre seus clientes do governo. Entretanto, a FireEye disse que ainda não há evidências de que os dados de seus clientes tenham sido prejudicados.

Além do FBI, estão participando da investigação do ataque alguns parceiros da indústria, como a Microsoft.

O FBI não comentou o assunto. Kevin Mandia, presidente executivo da FireEye, disse que os investigadores federais compartilhavam da visão da empresa de que a violação foi obra de um governo estrangeiro sofisticado. “Esperamos que ao compartilharmos os detalhes de nossa investigação, toda a comunidade ficará melhor aparelhada para combater ataques digitais”, disse Mandia.