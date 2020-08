Droplabs/Reprodução A Droplabs afirma que cada recarga dura 6 horas, e que o sapato é compatível com dispositivos Android e iPhone, no iOS

Ouvir música pelos fones Bluetooth sem fio era sensação há alguns anos atrás, mas já tem se tornado comum no nosso dia a dia. Mas e sincronizar aquele som com o fone e com o sapato que você está usando? A Droplabs acaba de lançar a segunda versão dos tênis que podem ser conectados via Bluetooth com smartphones e reproduzir a vibração das músicas diretamente no seu pé: o Ep 01.

Majoritariamente preto no visual, o sapato tem uma luz de Led no calcanhar, que indica alguns status como conexão e porcentagem de bateria. Mas o curioso é, realmente, o que o tênis é capaz de fazer. Conectado por um app no dispositivo de som — que pode ser o celular ou até mesmo um videogame — o sapato reproduz padrões de vibrações equivalentes ao som reproduzido no aparelho.

No site, a empresa possui dois modelos de tênis, com variação nas cores, e informa que cada kit vem com um protetor, para guardar os sapatos, e um carregador. Além disso, a Droplabs afirma que cada recarga dura 6 horas, e que o sapato é compatível com dispositivos Android e iPhone, no iOS.

À venda no site — e não disponível para o Brasil — o preço para ouvir música com os pés não é pequeno: cada par custa US$ 299, que pode ser parcelado em mensalidade de US$ 25 em 12 vezes, com garantia de até um ano contra defeitos.