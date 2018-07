Divulgação

Fórmula do amor. Rashied Amini, o criador do Nanaya.co Rashied Amini, o criador do Nanaya.co

Aisha Sultan

St. Louis Post Dispatch

Há dois anos, quando a namorada de Rashied Amini quis terminar o namoro, ele se perguntou se poderia provar matematicamente que deveriam continuar juntos. Trabalhando como engenheiro no Laboratório de Propulsão de Jatos da Nasa, a agência espacial americana, Amini sabia como criar modelos que pudessem prever missões especiais usando algoritmos. Por que a mesma lógica não poderia servir para o amor?

Na época, ele pediu licença da Nasa para fazer seu doutorado na Universidade de Washington. Em paralelo, começou a desenvolver o “algoritmo do romance”. Na última sexta-feira, Amini lançou o Nanaya, um site que pode prever as chances do usuário de encontrar sua alma gêmea. E não só: o sistema prevê quando isso deve acontecer, qual a probabilidade de estar feliz em um relacionamento e até mesmo quando o usuário deve se casar – ou comprar uma bicicleta.

Leia também:

Mais americanos estão buscando seu amor na internet

Brasil vira maior mercado para app de paquera Happn

“Meu trabalho como teórico é criar modelos que representem a realidade e me ajudem a tomar decisões”, disse Amini. No Nanaya, os usuários começam fazendo um teste de personalidade romântica – com perguntas sobre estilo de vida, valores, objetivos e experiências sobre a vida de solteiro. No entanto, o sistema é diferente dos sites de namoro, que usam algoritmos para juntar as pessoas: as previsões do Nanaya são baseadas nas respostas do usuário, com relação a todos os questionários do banco de dados da plataforma.

Hoje, 22 mil pessoas já responderam o questionário, que permitiram a Amini lançar o sistema em modo beta. Para lançar a função “fiquem juntos para sempre ou separem agora”, Amini quer ter pelo menos 100 mil usuários no serviço, a fim de ter resultados confiáveis. O público-alvo do Nanaya, hoje, são adultos entre 20 anos e 30 anos, que muitas vezes se questionam se devem investir num relacionamento.

Cobaia. Rowan Solowski, de 33 anos, foi uma das cobaias de Amini: na época, namorava uma garota havia 18 meses – e o resultado dos testes mostrou que ele seria muito feliz em um romance até os 35 anos. Após essa idade, seria mais produtivo ficar solteiro. “Como você interpreta isso?”, perguntou Solowski, que acabou pedindo a moça em casamento.

Por enquanto, está tudo bem com o casal. “Me pergunte em dois anos”, brincou o advogado de Chicago, que nunca dividiu os resultados dos testes com a mulher. “Não acredito que ninguém vai entender isso bem.”

O criador do Nanaya faz a ressalva de que o teste não disse se Solowski deveria terminar com a namorada. Para ele, a análise é de que o advogado poderá encontrar um “par mais perfeito” nos próximos anos.

Apesar dos esforços de Amini, o namoro que inspirou o Nanaya terminou. Agora, aos 30 anos, ele deve defender seu doutorado em breve e voltar à Nasa. Trabalhando mais de 100 horas semanais no site e na pesquisa, ele não teve muito tempo recentemente para paquerar. Mas há uma luz no fim do túnel: segundo o Nanaya, Amini deve se casar até os 32 anos – e ele agora espera se tornar o melhor garoto-propaganda de sua plataforma.

/ TRADUÇÃO DE BRUNO CAPELAS