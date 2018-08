Nilton Fukuda/Estadão Campus Party 2019 acontecerá na segunda metade de fevereiro

Nesta quinta-feira, 16, foram anunciadas as principais atrações da 12ª edição da Campus Party, uma dos maiores feiras de tecnologia do Brasil. O principal palestrante será o cientista brasileiro Ivair Gontijo, engenheiro da NASA. Para quem estava ansioso por uma data, o evento acontecerá nos dias 12 a 17 de fevereiro de 2019, e o local será o Expo Center Norte.

A pré-venda dos ingressos já está aberta e vai até o dia 31 de agosto. O valor do ingresso é igual ao do ano passado: R$250 sem o camping. Uma das novidades da próxima edição será um hackathon em parceria com a prefeitura de São Paulo, com o objetivo de encontrar soluções inovadoras para a capital paulistana.

Em edições anteriores, nomes como Bruce Dickinson, Gilberto Gil, Tim Berners-Lee e Chris Anderson já foram palestrantes na Campus Party. Os nomes dos outros palestrantes do evento de 2019 ainda não foram divulgados.