Junto com metaverso e NFT, a expressão "Web3" foi uma das mais comentadas no mundo da tecnologia em 2021. O termo, que é usado para descrever a potencial próxima fase da internet, foi alvo de piadas dos bilionários Elon Musk e Jack Dorsey nesta semana.

"Alguém viu a web3? Não consigo achar", disse o fundador da Tesla e da SpaceX no Twitter nesta terça-feira, 21. Dorsey, ex-presidente do Twitter, respondeu: "Está em algum lugar entre o A e o Z."

A expressão Web3 é usada para descrever uma nova internet, ainda utópica, que seria descentralizada por meio da tecnologia "blockchain", que registra transações em computadores em rede e serve como infraestrutura de muitas criptomoedas, como bitcoin e ether. Nesse modelo, os usuários teriam uma parte das plataformas e aplicativos, diferente da internet atual, conhecida como Web2, em que algumas gigantes de tecnologia como o Facebook e o Google controlam as plataformas.

Empresas de capital de risco como a a16z, fundada por Marc Andreessen e Ben Horowitz, têm apoiado fortemente a tecnologia de blockchain, criptomoedas e a Web3.

"Você não pode possuir a "web3", questionou Dorsey no Twitter na segunda-feira. "No final das contas é uma entidade centralizada com um nome diferente. Saiba antes no que está se envolvendo...", disse Dorsey.