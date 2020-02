YouTube Vídeo teve 13 mil horas de exibição no YouTube

Treze mil horas. O equivalente a 541 dias, ou um ano e meio de muito estudo. Foi esse o tempo que durou a transmissão do vídeo "lofi hip hop radio - beats to relax/study to" no YouTube.

Criado pelo canal ChilledCow, o vídeo é bastante popular na rede por usuários que buscam uma trilha sonora para se concentrar e foi encerrado no último final de semana pelo site de vídeos, após uma suspensão por engano do criador de conteúdo.

Era um vídeo muito simples: uma imagem em loop do desenho animado, em estilo anime, de uma menina estudando, como forma de incentivar os usuários a se concentrarem. Agora, ele segue no canal de ChilledCow, sem poder ser executado. Mas calma: o produtor de conteúdo já começou uma nova transmissão, que pode ser assistida aqui.

Nas redes sociais, muita gente prestou homenagem ao vídeo ou fez piada com a imagem da menina que estudou, estudou, mas não conseguiu passar nas provas...

mano a menina do lo fi hip hop parou de estudar pic.twitter.com/yCEXDFN2vk — ico (@yuaoyui) February 22, 2020