Reuters 10% das pessoas usam pelo menos alguma das senhas consideradas mais inseguras em 2019

Criatividade na hora de criar uma senha na internet é uma dificuldade para muitas pessoas. Mas optar pelo básico pode ser um problema do ponto de vista da segurança. A SplashData, empresa de segurança de software, divulgou nesta quinta-feira, 19, as 25 piores senhas de 2019, obtidas a partir de vazamentos de informações online. E acredite, a primeira colocada ainda é a famosa '123456', seguida por '123456789' e 'qwerty' – as primeiras letras do teclado usado pela vasta maioria das pessoas.

A SplashData divulgou que cerca de 10% das pessoas usam pelo menos alguma das senhas listadas como fáceis de se descobrir, mas observa uma diminuição nos padrões mais óbvios. A senha 'password', por exemplo, esteve nos primeiros lugares do ranking em todos os levantamentos desde 2011, mas agora aparece na quarta colocação. Já 'welcome', caiu sete posições e está em 20º.

Ainda assim, alguns arranjos – um tanto preguiçosos – ganharam força, como a senha 'qwerty', que reproduz o layout da maioria dos teclados utilizados no mundo, subindo seis posições entre as mais usadas, com a 3ª colocação.

Com alguns sites impedindo que senhas sejam criadas sem conter algum caractere especial ou números, as combinações 1q2w3e4r e 123qwe ganharam destaque entre as más escolhas na internet. Algumas palavras inusitadas também aparecem entre as mais utilizadas, como 'princess', 'dragon', 'lovely' e a união 'iloveyou'.

"Nossa esperança, publicando essa lista todos os anos, é convencer as pessoas a tomar medidas para se proteger on-line, e achamos que esses e outros esforços estão finalmente começando a valer a pena", afirmou Morgan Slain, presidente executivo da SplashData. "Podemos dizer que, ao longo dos anos, as pessoas começaram a adotar senhas mais complexas, embora ainda não estejam indo longe o suficiente, pois os hackers conseguem descobrir padrões alfanuméricos simples".

Confira as 25 piores senhas de 2019

1 - 123456

2 - 123456789

3 - qwerty

4 - password

5 - 1234567

6 - 12345678

7 - 12345

8 - iloveyou

9 - 111111

10 - 123123

11 - abc123

12 - qwerty123

13 - 1q2w3e4r

14 - admin

15 - qwertyuiop

16 - 654321

17 - 555555

18 - lovely

19 - 7777777

20 - welcome

21 - 888888

22 - princess

23 - dragon

24 - password1

25 - 123qwe