Estadão Estadão terá lugar de destaque na playlist com podcast "Notícia no seu Tempo"

O Spotify lança nesta quarta-feira, 14, uma ferramenta que une músicas e notícias em uma mesma playlist na plataforma. Batizada de “Caminho Diário”, a seleção terá atualizações diárias do podcast “Notícia no seu Tempo” do Estadão, além de colaboração de outros veículos de comunicação.

A novidade está disponível para usuários do Brasil, Argentina e México — cada um com programação local — e quer proporcionar para os ouvintes uma experiência que passe por suas músicas preferidas sem deixar de informar sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Para isso, o Spotify convidou Estadão, G1, CBN, Folha de S.Paulo, Jovem Pan, Exame, Rádio Globo, Rádio Web e CNN Brasil para contribuir com o conteúdo jornalístico.

Segundo o Spotify, a dinâmica da playlist visa intercalar notícias e músicas de forma que o usuário possa ouvir um pouco de cada conteúdo em seu trajeto para o trabalho, por exemplo. Todos os podcasts terão no máximo oito minutos e poderão ser atualizados mais de uma vez por dia, conforme a produção de cada veículo.

O Estadão vai disponibilizar o conteúdo do podcast “Notícia no seu Tempo”, produção da casa que aborda os principais acontecimentos do dia de forma prática e resumida. O formato, segundo Emanuel Bomfim, editor do Núcleo de Áudio do Estadão, é ideal para quem quer ficar informado sobre o dia com qualidade e em pouco tempo.

Na parte musical, a trilha sonora será moldada ao gosto cliente. O usuário poderá selecionar suas músicas favoritas e descobrir novas faixas, sugeridas pelo app por meio de algoritmos, que se baseará nas últimas músicas ouvidas.

Bomfim afirma, ainda, que a ação é uma forma de incentivo para que o jornalismo seja ainda mais parte do dia a dia dos ouvintes e que o Estadão terá lugar de destaque entre a seleção.

“A parceria valoriza muitas frentes de atuação de podcasts, que são complementares e que enriquecem muito a rotina do ouvinte do Estadão. Temos o “Estadão Notícias”, podcast diário que se aprofunda nos temas mais importantes, e o “Notícia no seu Tempo”, com o resumo do que a gente publica diariamente. Essa iniciativa permite que as pessoas conheçam melhor os nossos produtos”, diz ele.