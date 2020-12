Gustavo Lima Pequena Lo e Vittor têm 3,2 milhões e 4,3 milhões de seguidores no TikTok, respectivamente

Duas estrelas brasileiras do TikTok convivem juntas fora das telas: Pequena Lo e Vittor Fernando se renderam nos últimos meses ao esquema de moradia compartilhada, em um prédio de coliving em São Paulo.

Pequena Lo (nome artístico da psicóloga Lorrane Silva) e Vittor têm, respectivamente, 3,2 milhões e 4,3 milhões de seguidores no TikTok. As carreiras da dupla decolaram paralelamente de maneira bem semelhante: alimentadas por vídeos curtos de humor, sempre relacionados a pequenos detalhes do cotidiano. A sagacidade do olhar causa identificação imediata.

O primeiro a fazer as malas rumo à moradia coletiva foi Vittor. Desde outubro, ele mora no espaço de coliving Kasa, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo. A ideia era que lá ele pudesse continuar a produzir seus vídeos, que têm como marca registrada um filtro que distorce o rosto de forma engraçada. Mas o caminho até a nova residência envolve mais suor do que gargalhadas.

“Quando começou a pandemia, fiquei sem perspectiva. Trabalhava com teatro e dança em São Paulo, e acabei voltando a morar com a minha família na cidade de Poá”, conta o jovem de 26 anos ao Estadão. Foram os posts no TikTok que fizeram surgir a necessidade de desembarcar na Zona Sul de São Paulo - é por lá que passaram a acontecer seus trabalhos e parcerias.

Depois de se instalar, Vittor levou a amiga Pequena Lo para o mesmo prédio. Nascida em Araxá, em Minas Gerais, a jovem de 24 anos posta conteúdo na internet desde 2015. Tentou no Instagram e no YouTube, mas foi no TikTok que ela viralizou. “Não está sendo um ano fácil, e as pessoas querem se aliviar. O humor ajuda”, diz.

A mudança de Lo para o local, porém, ainda não é definitiva - inicialmente, foi apenas uma temporada de um mês junto com a mãe. “Devo me mudar de vez para São Paulo no ano que vem, e aqui provavelmente será minha casa nova”, diz. É algo também atrelado à carreira. “Gostei muito porque interagimos com outras pessoas que produzem conteúdo e temos à disposição vários cenários legais para os vídeos”.

Shippados

Nas redes sociais, os seguidores brincam que a dupla é um casal - afinal, eles postam vídeos juntos e frequentemente se citam em publicações. Infelizmente, não é namoro. Mas a amizade ganhou ainda mais força com o compartilhamento de espaços físicos.

Só na semana passada, eles postaram dois vídeos juntos, o que acaba gerando repercussão. “A galera já estava pedindo por essa parceria. É legal porque varia um pouco do que costumamos postar”, diz Lo. O ator concorda: “As pessoas adoram, e especulam coisas sobre a gente como se vivêssemos um BBB”, brinca.

A parceria entre dois dos influenciadores mais conhecidos do TikTok é só o sinal mais claro do que a moradia compartilhada pode oferecer. Por lá, há interação constante com outros candidatos a celebridades digitais. Segundo o Kasa, outros cinco influenciadores digitais moram no prédio - um deles é o fotógrafo Gustavo Lima, que tirou a foto que ilustra esta reportagem.

Para Vittor, a moradia é uma oportunidade de networking para a profissão de influenciador. “Cheguei a fazer um trabalho para uma agência que tinha alguns funcionários morando aqui. Foi só pegar o elevador”. As interações e trocas com outros colegas só não estão maiores por causa da pandemia: “Por segurança, os encontros acabam sendo restritos. Mas quando a pandemia passar, vamos gravar muito mais juntos”.

Cenário de Insta

Além das companhias, o que atrai alguns desses influenciadores é o pano de fundo “instagramável”. A coliving Kasa é um prédio de 21 andares, com 243 apartamentos independentes no estilo flat, já mobiliados. Há, porém, espaços de convivência, como lounges, cozinha, lavanderia, sinuca, televisão comunitária, coworking e hamburgueria.

Para o Kasa, receber influenciadores como Vittor e Lo tem sido um bom negócio. O espaço é um empreendimento do Grupo Gamaro, que abriu as portas em 2018 com o objetivo principal de oferecer moradia a estudantes universitários - o prédio fica perto da Faculdade Anhembi Morumbi e do Insper. Aos poucos, porém, o público foi se ampliando.

“O prédio foi feito já focado no jovem, com espaços alegres, coloridos e modernos. Mas, para além de universitários, passamos a atrair diferentes perfis de moradores que se interessaram pela ideia de coliving”, afirma Renato Marostega, diretor geral do Kasa. "Os influenciadores começaram a vir para cá organicamente, mas percebemos o potencial e passamos a incentivá-los”. Hoje, o Kasa oferece para alguns criadores de conteúdo a opção de morar gratuitamente no espaço, em troca de publicidade.