Francois Lenoir/Reuters Melinda French é a ex-mulher de Bill Gates, com quem criou uma fundação filantrópica que leva o nome do casal

Ex-mulher de Bill Gates, Melinda French desistiu de doar em vida o próprio patrimônio para a Fundação Bill & Melinda Gates, a qual ajudou a fundar com o criador do Windows em 2000. Segundo reportagem desta quarta-feira, 2, do jornal americano Wall Street Journal, que ouviu pessoas familiarizadas com o assunto, a bilionária deve dividir a fortuna com outras entidades filantrópicas.

Em 2010, Melinda e Gates se juntaram ao movimento Giving Pledge, idealizado pelo investidor Warren Buffet para incentivar bilionários a doar metade do patrimônio a instituições filantrópicas, tendo como foco a redução das desigualdades no mundo. Segundo o Wall Street Journal, após o divórcio, ex-mulher reafirmou em novembro passado um novo compromisso com o grupo, mas sem incluir a Fundação Bill & Melinda Gates na carta.

Não se sabe ainda o impacto que isso deve ter sobre a fundação, que, desde maio passado, quando foi anunciado o divórcio do casal, sofre com incertezas decorridas do fim do casamento.