Bruno Capelas/Estadão Ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani enfatizou que medo de ciberataques não pode impedir avanços da tecnologia

“É difícil lidar com a defesa de hackers porque você nunca tem 100% certeza de estar seguro. É como o câncer: sabemos como tratar e curar alguns problemas, mas precisamos trabalhar muito para ir em frente”. A frase poderia sair da boca de um especialista em cibersegurança, um engenheiro ou um “cara de tecnologia”. No entanto, ela foi dita na tarde da última terça-feira, 27, por Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, durante a Cyber Week, evento de cibersegurança que acontece nesta semana na cidade de Tel Aviv, em Israel.

Responsável por cuidar da cidade entre 1994 e 2001 -- Giuliani era o prefeito durante os ataques do 11 de Setembro --, o político discursou brevemente durante o evento, por cerca de 15 minutos. Ele também se tornou bastante conhecido por ser um dos responsáveis pela política de “Tolerância Zero”, que ajudou a reduzir a violência e revitalizar a cidade de Nova York.

Hoje, Giuliani é consultor de cibersegurança em um escritório de advocacia nos EUA e foi designado como “conselheiro informal” de Donald Trump para o tema. Na imprensa americana, no entanto, Giuliani é criticado por não ser considerado um especialista no assunto -- a indicação é, para muitos, apenas política e não técnica, uma vez que Giuliani foi um dos principais “fieis da balança” no Partido Republicano para a candidatura de Trump.

De forma despropositada, o político mostrou em Israel que as críticas tem até certo fundamento. “Eu sou tão protegido que mal consigo usar todos os sistemas que preciso”, brincou. “Se você quiser me hackear, no entanto, provavelmente deveria ir atrás das contas da minha secretária. Às vezes, os principais problemas de segurança acontecem no baixo e não no alto escalão.”

Em seu discurso, Giuliani falou principalmente sobre a dificuldade de atrair atenção para o tema da cibersegurança -- e que, mesmo em lugares onde a preocupação com o tema é grande, é difícil ter certeza de que se está seguro. “A única empresa para a qual eu trabalho que está livre de ciberataques é uma companhia de energia nuclear”, disse. “Eles são tão antigos que nem tem sistemas conectados.”

Ironicamente, a frase foi dita mais ou menos no mesmo momento em que começavam a surgir as primeiras informações sobre o Petrwrap, ciberataque de sequestro de dados (ransomware) que afetou redes na Ucrânia e até mesmo o funcionamento de um hospital no Brasil.

No entanto, ataques como o Petrwrap e o WannaCry, ocorrido no mês passado, podem ajudar as pessoas e as empresas a entenderem a importância de investir em segurança, acredita Giuliani. “Muitas companhias preferem gastar US$ 5 milhões para ficarem 20% mais eficientes, mas não entendem a importância de usar uma pequena parte disso para se defenderem”, avaliou o político.

Para ele, um dos principais problemas da área é de que o “ataque” está muito à frente da “defesa” nesta partida. “Ainda não chegamos à solução perfeita. Estamos melhores do que há dez anos, e estaremos ainda melhores em dez anos”, disse. “Não podemos deixar, porém, que o medo de ataques não nos deixe aproveitar os grandes avanços da tecnologia.”

*O repórter viajou a convite do Ministério das Relações Exteriores de Israel