O Facebook anunciou nesta terça-feira, 20, que vai adicionar suporte à rede Tor em seu aplicativo para Android. Isso significa que as pessoas vão acessar o app com login e senha, mas o novo recurso vai manter em modo privado toda a navegação e atividades dentro do aplicativo. O software Tor é utilizado para navegação anônima na internet, evitando que terceiros rastreiem os sites que a pessoa visitou.

O recurso será lançado nos próximos dias. Para utilizá-lo, será necessário fazer download do aplicativo Orbot e selecionar a opção “Usar o Tor via Orbot” no aplicativo do Facebook.

O recurso expande uma colaboração que permitiu aos usuários do Facebook acessar diretamente o site via navegador Tor em computadores pessoais. De acordo com o Facebook, uma comunidade considerável usa o Tor para acessar a rede social

A medida ocorre enquanto legisladores e companhias de tecnologia debatem se a privacidade digital deveria ser coibida para ajudar os reguladores a combater hackers.

O porta-voz do Tor Project – um grupo de desenvolvedores que cuida do software para navegação anônima - Kate Krauss disse que o apoio do Android pode ajudar a expandir o Tor devido à alta penetração do Facebook. A rede social tem mais de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais.

“Todos no mundo precisam de mais privacidade online e quase todo mundo está no Facebook”, disse Krauss via Signal, um serviço de mensagens criptografado. “Isso vai permitir que as pessoas escolham se querem compartilhar sua localização ou não.”

O Tor não tem planos de disponibilizar o serviço no aplicativo do Facebook para o iPhone da Apple, disse Krauss.

