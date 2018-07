O Facebook, rede social mais popular do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 9, que começou a suportar o envio de fotos em 360 graus. Depois de captar imagens com o uso de uma câmera especial ou de um aplicativo para smartphone, o usuário poderá enviar a imagem diretamente para a rede social, onde ela será convertida para uma imagem que possa ser vista por qualquer usuário que estiver conectado à rede social por meio da web ou do aplicativo móvel.

Segundo a rede social, a experiência de ver uma foto desse tipo será similar à de assistir a um vídeo em 360 graus no Facebook. Os usuários que utilizam óculos de realidade virtual também poderão ativar uma função para ver o conteúdo utilizando a tecnologia, o que torna a experiência mais imersiva. O novo recurso não é exatamente uma novidade, pois o Facebook já havia sinalizado no mês passado que a rede social passaria a suportar fotos em 360 graus.

De acordo com o Facebook, as fotos em 360 graus serão sinalizadas com o ícone de compasso no lado superior direito. Para navegar nas fotos em 360 graus, o usuário deve mover o smartphone ou arrastar a foto com os dedos. Nos smartphones compatíveis com o óculos de realidade virtual Gear VR, fabricado pela Samsung, o usuário verá um ícone chamado "Veja em VR". Basta acioná-los para iniciar a experiência. Para enviar fotos em 360 graus para o Facebook, o usuário utiliza o processo padrão de envio de fotos por meio da rede social – mas a foto deve ser captada por meio de aplicativo ou câmera compatível com fotografia em 360 graus.

Confira, no vídeo abaixo, como o novo recurso funciona:

Futuro imersivo. O novo recurso reforça a aposta do Facebook em conteúdo gerado em 360 graus. Durante sua conferência anual para desenvolvedores, a f8, o Facebook chegou a anunciar um design de referência de uma câmera especial para captar imagens nesse formato.

Em 2014, o fundador e presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, comprou a Oculus, fabricante dos óculos de realidade virtual Oculus Rift, por US$ 2 bilhões. Desde então, o executivo tem usado a rede social como uma plataforma para conteúdo em 360 graus. O Oculus Rift foi um dos primeiros dispositivos para realidade virtual criados em todo o mundo. Feito pela startup Oculus e criada pelo norte-americano Palmer Luckey, o projeto foi colocado em financiamento coletivo no Kickstarter em 2012, arrecadando mais de US$ 2,4 milhões.