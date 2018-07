A rede social Facebook anunciou ontem uma nova iniciativa para se aproximar dos veículos de comunicação. O programa, que se chama Facebook para Jornalismo, vai incluir a colaboração da empresa em projetos de novos produtos jornalísticos e também treinamentos em novas ferramentas de publicação de conteúdo e transmissão de vídeos, entre outros.

“Com o programa, vamos estabelecer laços mais fortes com a indústria de mídia”, escreveu Fidji Simo, diretor de produto do Facebook, no blog oficial da companhia. “Nossa comunidade valoriza o compartilhamento e discussão de ideias e notícias e, como parte de nosso serviço, queremos que o ecossistema de mídia e o jornalismo possam ter sucesso.”

A iniciativa é dividida em três pilares. O primeiro deles é a colaboração da rede social em projetos de veículos de comunicação. Segundo o Facebook, sua equipe de engenharia e produto estará mais próxima da imprensa para criar projetos desde a concepção. Além disso, a empresa liderada por Zuckerberg também quer ajudar a criar novos formatos para reportagens, que incluam os recursos da própria rede social, como a ferramenta de transmissão ao vivo Live; o formato Instant Articles; e o recurso 360, para fotos e vídeos em 360 graus. “Vamos começar permitindo que os usuários vejam várias histórias de uma única vez no Instant Articles”, informou a empresa.

A empresa também pretende trabalhar em projetos para promover notícias locais e também vai começar a testar recursos que divulguem assinaturas para usuários engajados com determinado veículo de comunicação na rede social.

Outra parte da estratégia da empresa é promover treinamentos para jornalistas. Nessa área, a empresa vai expandir os idiomas em que oferece cursos online sobre como usar recursos da rede social. A empresa também fez uma parceria com o Poynter, entidade que promove o ensino do jornalismo, para criar cursos ainda neste ano.

Os veículos de comunicação parceiros da rede social também poderão usar, gratuitamente, a ferramenta CrowdTangle, que permite identificar assuntos relevantes, mensurar o desempenho de notícias nas redes sociais e identificar influenciadores. A startup que desenvolveu a ferramenta foi comprada pelo Facebook em novembro do ano passado.

Conteúdo falso. A terceira parte do Facebook para Jornalismo será voltada à educação dos usuários da rede social. De acordo com a empresa, parcerias com entidades serão feitas para explicar por meio da plataforma – mas também fora dela – como encontrar informação de credibilidade no Facebook. “Nosso objetivo de longo prazo é ajudar as empresas jornalísticas com projetos e ideias que ajudem a melhorar o discernimento das pessoas em relação às notícias”, escreveu a empresa, no blog.

O anúncio do novo programa acontece menos de um mês desde que o Facebook anunciou medidas para conter a disseminação de notícias falsas por meio da rede social.

A empresa fez parcerias com agências independentes de checagem de dados nos Estados Unidos que checam informações de notícias reportadas como falsas por um número significativo de usuários. Além disso, a rede social facilitou a denúncia sobre boatos e outros conteúdos falsos que circulam na rede.

As agências de checagem de dados Snopes, Politifact, ABC News e Factcheck.org estão entre as primeiras parceiras da empresa liderada por Mark Zuckerberg – elas não receberão nenhum tipo de pagamento da rede social para checar as informações. Os recursos ainda estão em período de testes só nos EUA.