Charles Platiau/Reuters Integração entre Instagram e Messenger aumentou

Em um dia tumultuado para o Facebook, que respondeu acusações do jornal Wall Street Journal de que de negligencia a moderação de conteúdo, a rede social lançou um pacote de produtos nesta quinta-feira, 30. As novidades integram ainda mais o Facebook Messenger ao Instagram.

Agora, será possível realizar conversas em grupo entre usuários do Messenger e do Instagram. No ano passado, o Facebook começou a integrar os chats dos dois aplicativos, mas apenas entre usuários individuais. No Brasil, a novidade chegou em abril Nos grupos, também será possível visualizar quando os usuários dos dois aplicativos estiverem digitando no chat. Outra alteração envolve a adição de enquetes nas mensagens diretas do Instagram: será possível enviá-las em mensagens individuais - antes, o recurso estava disponível apenas nos Stories. O Messenger recebeu também incrementos de personalização.

O Instagram estará mais integrado também ao WhatsApp, segundo anunciou o Facebook nos últimos dias. O aplicativo terá um botão no aplicativo que levará o usuário diretamente a uma conversa no WhatsApp. Antes, o Instagram permitia que os usuários conversassem apenas dentro do próprio app, por mensagem direta. Anúncios do Instagram também terão integração com o WhatsApp.

Apesar das inovações entre Messenger e Instagram, mudanças nos sistemas de mensagem ainda não envolverão o WhatsApp em um primeiro momento. De acordo com uma reportagem do site The Next Web, a empresa pretende integrar os chats de todos seus aplicativos no futuro, mas não a curto prazo.

Reels no Facebook

Na quarta-feira, 29, a empresa de Mark Zuckerberg anunciou que o Reels, plataforma de vídeos do Instagram, também estaria disponível no feed de notícias do Facebook. Por enquanto, a novidade está disponível apenas aos usuários do Facebook nos Estados Unidos.