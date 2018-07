Facebook começou a mostrar notificações de novas maneiras

O Facebook está colocando em prática um novo recurso para facilitar o gerenciamento de notificações recebidas na rede social. A ideia é que uma janela — ao estilo pop-up — abra sobre o feed de notícias do usuário quando receber um comentário em alguma postagem ou quando for marcado em alguma publicação na rede social. Com isso, a pessoa não precisa sair do seu feed de notícias para ler mais sobre a notificação.

Com o nome de "Sua Publicação", a janela é exclusiva para o site na versão desktop e similar às conversar feitas por meio do Messenger.

Ela é ativada quando alguém faz alguma postagem marcando o usuário ou quando alguém comenta uma publicação recente em seu perfil. O usuário escolhe se irá interagir com a publicação ou se prefere fechar a janela para ver a notificações em outro momento — para isso, só é preciso fechar ou minimizar o pop-up, como qualquer outra janela em seu computador.

Matheus Mans/Estadão Guia exibe notificações em janela pop-up

De acordo com o Facebook, o recurso foi criado a partir da solicitação de usuários. "Ouvimos das pessoas que eles queriam uma forma mais fácil de participar das conversas dentro dos posts enquanto ainda estão navegando pelo feed de notícias", disse a rede social por meio de comunicado.

O novo recurso de janelas está chegando aos poucos para os usuários e o Facebook, até o momento, a empresa não informou quando todos os usuários terão a funcionalidade.