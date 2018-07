Facebook Nova função do aplicativo do Facebook vai mostrar programas que estão 'em alta' entre amigos na rede social

O Facebook começou a testar nesta quarta-feira, 10, uma nova ferramenta chama Watch, que vai permitir que os mais de 2 bilhões de usuários possam assistir a programas de TV e shows por meio da própria rede social. O recurso, que ainda está em testes para alguns usuários apenas nos Estados Unidos, representa o primeiro grande esforço do Facebook em competir no mercado audiovisual com empresas de TV a cabo e plataformas de streaming de vídeo, como Netflix e Amazon Prime Video.

"Assistir a vídeos tem um poder incrível de conectar pessoas, induzir conversas e formar comunidades", disse o diretor de produtos do Facebook, Daniel Denker, por meio do blog oficial da empresa. "Embora as pessoas estão assistindo vídeos no feed de notícias do Facebook, percebemos que elas gostariam de ter um local onde elas pudessem ir para assistir vídeos."

A ferramenta Watch vai estar disponível dentro do próprio do Facebook, tanto por meio de dispositivos móveis, como na versão web e móvel do site. Os programas trazem episódios – ao vivo ou gravados – e seguem um tema ou enredo. A ferramenta terá recursos que ajudam a descobrir novos programas, com base nos interesses dos usuários, mas também de acordo com o que os amigos ou outros usuários estão assistindo.

Haverá, por exemplo, uma aba que mostra os vídeos que estão fazendo as pessoas rirem, que mostrará um ranking com base no número de reações de risada que as pessoas têm quando o assistem. As pessoas poderão acompanhar os comentários de outras pessoas e participar de grupos de discussão sobre aquela determinada atração dentro da própria rede social -- algo que pode diferenciar a experiência de assistir a vídeos em relação a outros concorrentes, onde não há interação.

Entre as atrações já anunciadas no lançamento do novo recurso está um programa de Gabby Bernstein, um escritor do The New York Times, que escreve sobre coaching e motivação. Ele vai apresentar programas gravados e também ao vivo, onde vai responder às questões dos espectadores em tempo real. Há também o Tastemade's Kitchen Little, em que crianças assistem vídeos de receitas, depois o descrevem para chefs profissionais e eles precisam fazer a receita. Além disso, haverá a transmissão de jogos da Liga de Basquete.

Além dos shows especiais, a rede social também vai permitir que os próprios usuários da rede produzam shows para o Facebook, em uma estratégia semelhante à do Google, com o serviço YouTube Red. Na versão paga da plataforma de vídeos, que custa uma mensalidade de US$ 10 nos EUA, os espectadores podem encontrar séries de TV, mas também produções de youtubers. A rede social, porém, ainda não informou como será a seleção dos usuários que poderão produzir seus programas para o Facebook.