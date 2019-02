Regis Duvignau/Reuters Ferramenta permitirá aos usuários apagarem informações que estão no banco de dados do Facebook

O Facebook vai lançar ainda este ano sua ferramenta de limpeza de histórico de dados, que permite aos usuários excluírem as informações pessoais coletadas pela rede social. David Wehner, diretor financeiro do Facebook, confirmou que apesar dos atrasos, a ferramenta que seria lançada em maio do ano passado entrará em testes em breve.

A limpeza de histórico foi anunciada no ano passado por Mark Zuckerberg durante a conferência anual de desenvolvedores, o F8. À época a empresa sofria forte pressão do escândalo Cambridge Analytica, que tinha acabado de estourar.

Hoje, o Facebook oferece aos usuários algum controle sobre como as informações deles podem ser usadas ​​para ajudar nos anúncios da plataforma. A rede social também permite controlar a visualização de anúncios relacionados a casamento, álcool ou status de relacionamento, entre outras opções.

A expectativa é que a ferramenta já entre em testes nos próximos meses. Ao site de notícias americano BuzzFeed News, a rede social enviou um comunicado na semana passada, dizendo que o atraso é proposital. "Queremos ter certeza de que isso funcione como deveria para todos no Facebook, que está demorando mais do que o esperado."