Leah Millis/Reuters Mark Zuckerberg é o presidente do Facebook

A União Europeia terá uma reunião a portas fechadas com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, e com o presidente do Google, Sundar Pichai, para discutir questões como proteção de dados, privacidade, conteúdo ilegal e notícias falsas. A reunião acontece um mês antes da nova lei de proteção de dados da União Europeia entrar em vigor, dia 25 de maio.

Andrus Ansip, vice-presidente da União Europeia para questões digitais será o responsável por questionar as medidas que estão sendo tomadas pelas duas gigantes de tecnologia para proteger os usuários. Ele já tinha conversado com Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook na semana passada e afirmou que foi uma discussão construtiva.

A conversa acontece em um momento delicado para as empresas de tecnologia. O mundo discute a privacidade na internet, devido ao escândalo envolvendo os usuários do Facebook e a empresa de dados Cambridge Analytica, no mês passado.

O assunto volta à tona um mês antes de entrar em vigor uma lei de proteção de dados da União Europeia, vista por especialistas como a regulamentação que inspirará um padrão mundial.

Caso a reunião de fato ocorra, poderá ser a forma encontrada por Zuckerberg de explicar o que aconteceu no caso Cambridge Analytica. O executivo foi convocado pelo parlamento europeu para explicar como os dados dos cidadãos foram usados, mas ainda não confirmou se irá.