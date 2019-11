LOIC VENANCE / AFP Instagram enfrenta instabilidade nesta quinta

O Facebook e o Instagram enfrentaram instabilidades ao longo desta quinta, 28. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar conteúdos nos dois serviços.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa Ocidental. As falhas começaram por volta das 10h50 (horário de Brasília). A empresa ainda não se manifestou sobre o problema.

Falhas nas plataformas do Facebook têm sido frequentes nos últimos meses: em março, os serviços da empresa chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas, por conta de uma falha após mudanças nas configurações internas dos servidores da companhia. Em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços. Em julho, uma nova falha ocorreu e manteve os sistemas fora do ar por quase 12 horas. A última falha ocorreu em outubro e afetou também o WhatsApp, que pertence ao Facebook.

Entre especialistas, corre a especulação de que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger – algo que foi anunciado por Mark Zuckerberg no início deste ano e que permitiria que usuários do WhatsApp mandem mensagens para contatos que têm apenas conta no Instagram.